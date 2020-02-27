تعرف على واحد من أفضل هواتف هواوي وأحدثها

من بين أفضل الهواتف التي كشفت عنها هواوي وأكثرها تميزا وحداثة جاء HONOR View 30 Pro، المتوقع أن يحقق مبيعات قياسية هذا العام.

وتجتمع في هذا الجهاز عدة عوامل تجعل منه هاتفا ذكيا منافسا ومرغوبا، منها التصميم الأنيق والعصري، والكاميرات ذات القدرات العالية، وسرعة الأداء والمكونات الداخلية الممتازة، والأهم قدرته على العمل مع شبكات 5G.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

-هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار محمي بزجاج مضاد للخدوش.

- شاشة بمقاس 6.57 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل.

- معالج Kirin 990 5G ثماني النوى بتردد 2.3 غيغاهيرتز.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (40+12+8) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية مزدوجة بدقة (32+8) ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

- بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير.

youtube/TK Bay

- Wi-Fi 802 و Bluetooth v5.1+BLE.

- نظام تشغيل Magic UI 3.0.1 مبني على Android 10.

- شريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- بوصلة رقمية وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

- الأبعاد:75.8/162.7/8.8 ملم.

- الوزن:206 غ.

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