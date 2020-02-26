خبير يحذر من مشكلة برمجية في هواتف آيفون!

أعلن الخبير التقني والمبرمج الشهير، تومي ميسك، عن اكتشاف مشكلة برمجية قد تستخدم في التجسس على بيانات مستخدمي هواتف آيفون.

وأشار المبرمج إلى تطبيق الكاميرا المثبت في هواتف آيفون وآلية عمل هذا التطبيق، حيث أوضح أن التطبيق، وحين يريد المستخدم استعماله لأول مرة، يطلب من المستخدم إمكانية الوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي للهاتف حين التقاط الصور، وغالبا ما يمنح المستخدمين التطبيق الإذن بالوصول لتلك البيانات، وبعدها يقوم التطبيق أوتوماتيكيا بتخزين تلك البيانات.

والخطير في هذه العملية بالنسبة للخبير ميسك هو أنه وبمجرد أن يقوم المستخدم بعملية نسخ لأي صورة ملتقطة بكاميرا الهاتف ستصبح جميع البيانات المتعلقة بها، بما فيها بيانات الموقع محفوظة في "حافظة تبادل البيانات" في الجهاز، والتي يمكن للعديد من التطبيقات الوصول إلى المعلومات الموجودة فيها، ما قد يخلق فرصة لتجسس التطبيقات الأخرى على هذه البيانات.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المبرمج تواصل مع شركة أبل وأخبرها بما اكتشفه حول هذا الموضوع، لكن الشركة لم تعتبر الأمر مشكلة أو ضعفا برمجيا في هواتفها، وغير عازمة على معالجته.

المصدر: نوفوستي