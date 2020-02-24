"هواوي" تطلق نسخة جديدة من هاتفها القابل للطي

كشفت شركة "هواوي" الصينية، النقاب عن هاتفها المحمول الذكي القابل للطي بشاشة عرض أعلى نقاء وأكثر تقدما، في أمل منها إقناع المستهلكين باقتناء المنتج الجديد.

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وقال مدير المبيعات ريتشارد يو في حفل طرح الهاتف الجديد، إن "السعر يبلغ 2499 يورو أي 2709 دولار، وسيباع في أنحاء العالم اعتبارا من الشهر مارس المقبل".

ويأتي المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصيني لأول هاتف قابل للطي، والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثمانية بوصات.

Huawei Mate Xs is official with Kirin 990 5G, improved hinge



The Huawei Mate Xs has a 40MP f/1.8 main shooter, 8MP f/2.4 telephoto lens with OIS and 16MP f/2.2 ultrawide snapper.

The price of the 8/512GB phone is €2,499. pic.twitter.com/hYDDPzNV7D — Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν (@Anuj_Raghav_1) February 24, 2020

ولم يطرح الجهاز للبيع سوى في الصين في نوفمبر الماضي، وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم.

ولهاتف (ميت إكس.إس) الجديد حجم شاشة العرض ذاته، لكن "هواوي" تقول إن "الشاشة أصبحت أقوى ومزودة بآلية أفضل للحركة تجعل الجهاز أكثر متانة".

هاتف ميت XS من هواوي القابل للطي سيأتي في 24 فبراير مع شحن بقوة 65W واط، والمؤتمر سيكون عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا كوفيد19. pic.twitter.com/hZ3OGqXqHR — اخبار منوعة (@Adib_910) February 21, 2020

وسيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل "أندرويد" بنسخة رسمية من غوغل بعد أن حظرت الولايات المتحدة عمليا على شركاتها تزويد "هواوي" بتلك البرمجيات العام الماضي.

المصدر: رويترز