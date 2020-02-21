بـ 4 كاميرات.. تعرف على هاتف سوني القادم

نشرت شركة سوني إعلانا ترويجيا لهاتفها المنتظر Xperia L4 الذي قد يظهر في الأسواق ربيع العام الجاري.

وتبعا للإعلان فإن الهاتف الجديد سيحصل على كاميرا أساسية بـ 3 عدسات، بدقة (13+5+2) ميغابيكسل، إحداها بفتحة كبيرة للتصوير الليلي وميزة التركيز التلقائي للصورة، وأخرى مزودة بمستشعر خاص لقياس عمق اللقطة، اما الكاميرا الأمامية فبدقة 8 ميغابيكسل.

أما شاشة الهاتف فستأتي بمقاس 6.2 بوصة، وأبعاد "21:9"، ودقة عرض (1680/720) بيكسل، والبطارية بسعة 3580 ميلي أمبير وخاصية الشحن السريع.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Helio P22، ثماني النوى ARM Cоrtex-A53 بتردد 2.0 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات IMG PоwerVR GE8320، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

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وسيزود بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الجانبية للهيكل، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل Andrоid 10 الجديد، وشرائح إلكترونية متطورة من MеdiaTek، والأبرز من ذلك هو أنه سيحصل على ميزة تقسيم الشاشة لاستخدام أكثر من تطبيق في وقت واحد كما في بعض هواتف سامسونغ.

المصدر: 4apk