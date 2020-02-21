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رسالة غريبة تصل مستخدمي هواتف سامسونغ!

العالم الرقمي و Social media

رسالة غريبة تصل مستخدمي هواتف سامسونغ!
Reuters KHJ/BSP/FW1F/Matthew Lewis/FW1/A
صورة من الأرشيف
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تلقى الكثير من مستخدمي هواتف Galaxy الذكية من سامسونغ في 20 فبراير الجاري رسالة خدمة على شكل إشعار يحتوي على الرقم "1" لم يستطيعوا تفسير سبب وصولها لأجهزتهم.

وما أثار قلق المستخدمين من هذه الرسالة الغريبة هو أنها وصلت على شكل إشعار مثل الذي يرسله تطبيق Find My Mobile الذي يستعمل للعثور على الهواتف عند فقدانها، واحتوت على الرقم 1 وأسفله رقم 1 آخر، وعند فتح الرسالة تختفي فورا، ما جعل بعض المستخدمين يشكون بأن أحدا ما يتتبع هواتفهم أو يتجسس عليها.

وبعد أن أثار موضوع الإشعار الغريب ضجة على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي سارعت شركة سامسونغ لطمأنة مستخدميها وقالت في قنواتها وصفحاتها الرسمية: "إن إشعار Find My Mobile 1 وصل عن طريق الخطأ لبعض مستخدمي هواتفها أثناء إجرائها لتجارب برمجية، وإنها تعتذر لمستخدميها عن الإزعاج".

وتجدر الإشارة إلى أن الإشعار المذكور وصل بشكل أساسي لمستخدمي هواتف Galaxy من الفئة S وNOTE، وهواتف Galaxy Z Flip الحديثة القابلة للطي التي أطلقتها سامسونغ مؤخرا.

المصدر: medialeaks

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