رسالة غريبة تصل مستخدمي هواتف سامسونغ!

تلقى الكثير من مستخدمي هواتف Galaxy الذكية من سامسونغ في 20 فبراير الجاري رسالة خدمة على شكل إشعار يحتوي على الرقم "1" لم يستطيعوا تفسير سبب وصولها لأجهزتهم.

وما أثار قلق المستخدمين من هذه الرسالة الغريبة هو أنها وصلت على شكل إشعار مثل الذي يرسله تطبيق Find My Mobile الذي يستعمل للعثور على الهواتف عند فقدانها، واحتوت على الرقم 1 وأسفله رقم 1 آخر، وعند فتح الرسالة تختفي فورا، ما جعل بعض المستخدمين يشكون بأن أحدا ما يتتبع هواتفهم أو يتجسس عليها.

Huh. Girlfriend and I just had exactly the same Samsung push notification: her Note 10+ and my Galaxy Z Flip each alerted with a Find My Mobile notification. When tapped, it disappeared. Different Samsung accounts on each phone.



Theories? pic.twitter.com/0NgVCWAjBe — Michael Fisher (@theMrMobile) February 20, 2020

وبعد أن أثار موضوع الإشعار الغريب ضجة على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي سارعت شركة سامسونغ لطمأنة مستخدميها وقالت في قنواتها وصفحاتها الرسمية: "إن إشعار Find My Mobile 1 وصل عن طريق الخطأ لبعض مستخدمي هواتفها أثناء إجرائها لتجارب برمجية، وإنها تعتذر لمستخدميها عن الإزعاج".

Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF — Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) February 20, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن الإشعار المذكور وصل بشكل أساسي لمستخدمي هواتف Galaxy من الفئة S وNOTE، وهواتف Galaxy Z Flip الحديثة القابلة للطي التي أطلقتها سامسونغ مؤخرا.

المصدر: medialeaks