أنيقة ومتطورة.. تعرف على ساعة Fossil Gen 5 الذكية.
صنفت ساعة Gen 5 التي كشفت عنها شركة Fossil Group مؤخرا من بين أشهر وأفضل الساعات الذكية الحديثة لما حملته من مواصفات تلبي مختلف أذواق واحتياجات المستخدمين.
ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذه الساعة:
-هياكل مقاومة للماء والغبار مصنوعة من معادن مختلفة لتلبي أذواق الشباب والفتيات معا.
- شاشة AMOLED بمقاس 1.8 بوصة تعمل باللمس، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
- معالج Snapdragon Wear 3100 سريع الأداء.
- ذاكرة داخلية 8 غيغابايت.
- ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.
- مايكروفون ومكبرات صوت لإجراء المكالمات.
- بطارية تكفيها لتعمل يومين كاملين دون شحن، وأسبوعا في وضعية الاستعداد.
- أنظمة لقياس النشاط البدني.
- حساس لقياس معدلات ضربات القلب.
- Wi-Fi 802.11n وBluetooth 4.2 وGPS.
- قدرة على التعامل مع مساعد غوغل الصوتي.
المصدر: ixbt