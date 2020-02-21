أنيقة ومتطورة.. تعرف على ساعة Fossil Gen 5 الذكية.

صنفت ساعة Gen 5 التي كشفت عنها شركة Fossil Group مؤخرا من بين أشهر وأفضل الساعات الذكية الحديثة لما حملته من مواصفات تلبي مختلف أذواق واحتياجات المستخدمين.

ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذه الساعة:

-هياكل مقاومة للماء والغبار مصنوعة من معادن مختلفة لتلبي أذواق الشباب والفتيات معا.

- شاشة AMOLED بمقاس 1.8 بوصة تعمل باللمس، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

- معالج Snapdragon Wear 3100 سريع الأداء.

- ذاكرة داخلية 8 غيغابايت.

- ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.

- مايكروفون ومكبرات صوت لإجراء المكالمات.

- بطارية تكفيها لتعمل يومين كاملين دون شحن، وأسبوعا في وضعية الاستعداد.

- أنظمة لقياس النشاط البدني.

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- حساس لقياس معدلات ضربات القلب.

- Wi-Fi 802.11n وBluetooth 4.2 وGPS.

- قدرة على التعامل مع مساعد غوغل الصوتي.

المصدر: ixbt