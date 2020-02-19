"الإرهاب البريدي" يسعى لـ "تفخيخ" روسيا

عاد "إرهابيو البريد" للظهور من جديد من خلال خدمة البريد الإلكتروني الجماعي، في محاولة لإرسال رسائل إلكترونية جماعية حول "ألغام وهمية" في أماكن متفرقة من روسيا.

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نجح الإرهابيون في الوصول إلى خدمة "توتانوتا" Tutanota الألمانية، وفقا لمصدر في هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء. وبالتالي جرّب المجرمون حتى الآن خمس خدمات أجنبية هي: "توتانوتا" Tutanota، "بروتون ميل" Protonmail، "ستارت ميل" Startmail، "غوريللا ميل" Guerillamail، "كوك" Cock. وتحاول الآن هيئة الرقابة الروسية "روسكومنادزور" منع وصول المستخدمين من روسيا إلى "توتانوتا"، ولكن تلك المحاولات لم تنجح حتى الآن .

وكان مستخدمون مجهولون قد تمكنوا من استخدام خدمة بريد "توتانوتا" Tutanota.com الألمانية، 13 فبراير الماضي، وأرسلوا أربع رسائل إلكترونية من هذه الخدمة بتهديدات زائفة لتلغيم 206 منشآت في بطرسبورغ، بما في ذلك مباني محاكم ورياض أطفال.

واستخدم المجرمون هذه الخدمة أيضا العام الماضي، حيث أرسلت 58 رسالة "تلغيم" في عدد من المناطق الروسية، انطلاقا من تلك الخدمة.

المصدر: تاس