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بطارية كبيرة و5G.. أحدث الهواتف من موتورولا

العالم الرقمي و Social media

بطارية كبيرة و5G.. أحدث الهواتف من موتورولا
youtube/GSMONLINE.PL
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بعد طول انتظار كشفت موتورولا أخيرا عن هاتف متطور جديد تأمل من خلاله تحقيق مبيعات كبيرة، ومنافسة أحدث الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويتميز هاتف Moto G8 Power الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار ومحمي بزجاج مقاوم للخدوش والصدمات، فضلا عن قدرته على الاتصال بشبكات 5G لتحميل وإرسال البيانات بسرعات عالية جدا.

كما حصل هذا الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل يومين في حال استعماله لإجراء المكالمات وتصفح الإنترنت، ويعمل عدة أيام متواصلة في وضع الاستعداد.

بطارية كبيرة و5G.. أحدث الهواتف من موتورولا
youtube/GSMONLINE.PL

وزود هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 665 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وشاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض+FHD.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بعدسات بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وسعره قرابة الـ 450 دولارا.

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ومن المنتظر أن تكشف موتورولا عن  نسخة مبسطة من هذا الهاتف تحت اسم Moto G8 Power Litе ستكون قادرة على العمل مع شبكات 4G فقط، مزودة بنفس الكاميرات والمعالج، بسعر يقارب الـ 300 دولار فقط.

المصدر: 4APK

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