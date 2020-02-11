هاتف مميز ورخيص قد يحقق لـ Xiaomi الصدارة في المبيعات

أصبحت Xiaomi في السنوات الـ 3 الفائتة من أكبر شركات الإلكترونيات وأكثرها شهرة ومبيعات، لكنها تفاجئ محبي أجهزتها من فترة لأخرى بهواتف وأجهزة ذكية مميزة متطورة ورخيصة بنفس الوقت.

ومن بين أبرز ما كشفت عنه هذه الشركة مؤخرا هو هاتف Redmi 8A Dual الذي سيطلق بسعر أقل من 100 دولار، ومن أبرز مواصفاته:

-شاشة بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (1522/720).

- حماية من زجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

- هيكل أنيق مع لمسات Aura X Grip.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) ميغابيكسل.

youtube/ 91mobiles

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- معالج Snapdragon 439.

- ذاكرة وصول عشوائي 2/3 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (18 واطا).

- منفذ USB-C،ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

youtube/ 91mobiles

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- منفذان لبطاقات الاتصال.

- أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

- NFC وبلوتوث.

- نظام تشغيل Android 10 مع واجهات MIUI 11.

المصدر: lifehacker