رسميا.. سامسونغ تعلن عن هاتفها القابل للطي

أعلنت سامسونغ خلال فعالية Samsung Galaxy Unpacked رسميا عن هاتفها القابل للطي الذي أثارت أخباره ضجة كبيرة بين هواة التقنية الحديثة والإلكترونيات.

وإضافة للتصميم المميز يجمع هاتف Galaxy Z Flip وفقا لسامسونغ بين الأداء الممتاز وميزات الأمان العالية، إضافة إلى الخدمات المتطورة مثل Samsung Knox و Samsung Pay و Samsung Health.

كما يمتاز بكاميرات قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4k، وميزة الشحن اللاسلكي السريع، وميزة Wireless PowerShare8، وقدرة على شحن Galaxy Buds و Galaxy Watchلاسلكيا.

وميزة Samsung Knox التي زود بها توفر له حماية ممتازة للبيانات، إذ تتلقى تحديثات أمنية منتظمة من سامسونغ.

ومن أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-هيكل قابل للطي يحميه زجاج مقاوم للصدمات والخدوش بأبعاد 87.4/73.6/17.3 ملم.

- شاشة أساسية مرنة قابلة للطي بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض (2636/1080) بيكسل، تدعم تقنية Eye Care Display لحماية العين من الإشعاعات الضارة.

- شاشة ثانوية صغيرة بمقاس 1.1 بوصة موضوعة على الجهة الخارجية للهيكل، مخصصة لعرض الوقت والإشعارات والمكالمات الواردة.

- كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

- معالج ثماني النوى بتردد 2.9 غيغابايت.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

- بطارية بسعة 3300 ميلي أمبير.

- حساس للبصمة مثبت على الحافة الجانبية للهاتف.

- خدمات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

- منفذ nano SIM ومنفذ eSIM .

المصدر: samsung.com