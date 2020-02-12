تسريب مواصفات هاتف 5G القادم من Realme

شارك نائب رئيس شركة Realme الشهيرة، كسيو كوي، في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي صورة عددت بعض مواصفات هاتف X50 Pro 5G القادم المخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وتبعا للتسريبات فإن شركة Realme من المفترض أن تكشف عن هاتفها المتطور الجديد في إطار معرض Mоbile Wоrld Cоngress 2020 التقني الذي سيعقد في 24 فبراير الجاري في برشلونة.

وتظهر الصورة التي تسربت لمواصفات الهاتف المذكور أنه سيأتي بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، أقوى معالجات الهواتف حاليا، وسيحصل على ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت.

كما من المفترض أن يحصل هذا الجهاز على مودم Snapdragon X55 5G قادر على التعامل مع شبكات 5G، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 10 الجديد مع واجهات Realme الخاصة.

ومن المفترض أن يطرح الهاتف تحت رمز RMX2071 التجاري، ويحصل على منفذين لبطاقات الاتصال، أما سعره فقد يكون نحو 500 دولار.

المصدر: 4apk