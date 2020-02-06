Vivo تتحدى هواوي بهاتف متطور ورخيص

بعد أن حققت نجاحات كبيرة بفضل أجهزتها المميزة التي طرحتها العام الفائت، قررت شركة Vivo الصينية مؤخرا الكشف عن هاتف طورته ليصبح منافسا قويا لهواتف هواوي الشهيرة.

وتبعا للتسريبات قامت Vivo بتطوير هاتف iQOO 3 الجديد لينافس في السوق الآسيوية ويكون واحدا من أرخص هواتف 5G التي ستظهر هذا العام وأكثرها تطورا، إذ وبالرغم من مواصفاته المتطورة فلن يتجاوز سعره الـ 400 دولار.

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وسيعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى Quаlcomm Snаpdragon 865، أقوى معالج موجود للهواتف حاليا، بتردد يصل إلى 2.8 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وسيحصل الجهاز على شاشة OLЕD عالية الدقة مزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها، إضافة إلى بطارية بسعة 4410 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فستكون ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل بخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4APK