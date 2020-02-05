غوغل تعالج مشكلة خطيرة في خدمة Google Photos

أعلنت شركة غوغل مؤخرا أنها تعالج مشكلة فنية خطيرة تتعلق بخصوصية المستخدمين وصورهم وفيديوهاتهم المربوطة بخدمة Google Photos.

وأشارت غوغل إلى أن بعض مستخدميها الذين استعملوا ميزة Google Takeout لأرشفة الصور والفيديوهات وصنع نسخ احتياطية منها عبر خدمة Google Photos في الفترة ما بين 21 25 نوفمبر الفائت ربما واجهوا مشكلات فنية مرتبطة بالخصوصية.

وأوضحت أن ثغرة فنية في الخدمة المذكورة سمحت لبعض المستخدمين بالوصول إلى ملفات الفيديو الخاصة بمستخدمين آخرين.

وبعد أن قدمت اعتذارها للمستخدمين، أكدت غوغل في تدوينة على موقعها الرسمي أن 0.1% فقط من المستخدمين الذين استخدموا Google Takeout في الفترة المذكورة سابقا ربما تأثروا بتلك المشكلة، وقد يصل عددهم إلى نحو 100 ألف مستخدم.

وأكدت الشركة أنها عالجت هذه المشكلة، وباشرت بإرسال رسائل تحذيرية لمستخدميها المتأثرين بها، وأجرت تحليلات عميقة لمنع تكرار مثل هذا الأمر.

المصدر: ferra