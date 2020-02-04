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SYLLABLE تنافس آبل بسماعات متطورة

العالم الرقمي و Social media

SYLLABLE تنافس آبل بسماعات متطورة
youtube
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دخلت شركة SYLLABLE خط المنافسة في سوق السماعات اللاسلكية وكشفت عن تحفة تقنية يتوقع أن تصبح من بين أقوى المنافسين لـ airpods التي تنتجها آبل.

وبالإضافة للتصميم الفريد والأنيق، حصلت سماعة S119 الجديدة من SYLLABLE على هيكل يقيها من الماء والغبار وفق معايير IPX6 العالمية، ومكبرات صوت داخلية مزدوجة توزع الأصوات بطريقة ممتازة.

SYLLABLE تنافس آبل بسماعات متطورة
gagadget.com

كما أتت بشرائح إلكترونية متطورة تمكنها من العمل مع تقنية Bluetooth 5.0، ما يوفر لها اتصالا سريعا مع مختلف أنواع الأجهزة والهواتف الذكية، والعمل معها لاسلكيا على مسافة تصل إلى 20 مترا.

وزوتها SYLLABLE بمعالج Qualcomm QCC30XX عالي الأداء، وبطارية داخلية بسعة 50 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 10 ساعات متواصلة دون شحن.

SYLLABLE تنافس آبل بسماعات متطورة
gagadget.com

وحصلت السماعة على حافظة بلاستيكية صغيرة تحمل في الجيب، فيها بطارية إضافية تكفي لشحن السماعة 10 مرات.

وبالرغم من كل تلك الميزات تباع هذه السماعة حاليا في الأسواق بسعر 33 دولارا تقريبا، أي أرخص بأضعاف من سماعة آبل اللاسلكية.

المصدر: gagadget

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