"فيسبوك" تدفع 550 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية لصالح المستخدمين

بعد سنوات من الجدل في المحاكم، حسمت شركة "فيسبوك" الدعوى القضائية المرفوعة ضدها بشأن استخدام ميزة التعرف على الوجوه بطريقة غير مشروعة دون موافقة المستخدمين.

ووافقت الشركة، في العام الماضي، على التوقف عن تشغيل تقنية مسح الصور افتراضيا، والتي تصنع نموذجا لبيانات الوجوه وتقترح تلقائيا "تاغ" (tag) في الصورة بناء عليه.

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وخلال إعلان "فيسبوك"، الأربعاء 29 يناير، عن ارتفاع أرباحها في الربع الرابع من العام الماضي إلى 7.3 مليار دولار، ما منحها ربحا يزيد عن 18 مليار دولار لعام 2019، أشار المدير المالي للشركة، ديفيد فاينز، إلى التوصل لتسوية مبدئية بـدفع 550 مليون دولار، لحل الدعوى.

وأقام عدد من المستخدمين الأمريكيين دعوى قضائية ضد "فيسبوك" بناء على قانون خصوصية المعلومات الحيوية في ولاية إليوني، بحجة أن ميزة التعرف على الوجوه لم تتلق "موافقة صريحة" من المستخدمين قبل جمع بياناتهم.

وأشار محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، ناثان فريد ويسلر، إلى هذه التسوية كمثال على ما ينبغي أن تفعله الدول الأخرى، قائلا: "هذه القضية مثال رائع على الكيفية التي يمكن بها للدول أن تأخذ زمام المبادرة لحماية حقوق الخصوصية لسكانها على الرغم من فشل الكونغرس في فعل الشيء نفسه".

وقال أحد محامي المدعين، جاي إدلسون: "نحن فخورون بالفريق القوي الذي كان لدينا في مجابهة هذه القضية ذات الأهمية الحاسمة على مدار السنوات الخمس الماضية، ونأمل أن تتبع الشركات الأخرى خطى "فيسبوك"، وتولي اهتماما كبيرا بأهمية معلوماتنا الحيوية"، مشيرا إلى أن "التسوية ستظل بحاجة إلى موافقة القاضي".

المصدر: إنغيدجت