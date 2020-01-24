Acer تكشف عن واحد من أكثر الحواسب تطورا

كشفت شركة Acer في إطار مشاركتها في معرض CES 2020 عن مشروع حاسب صمم ليكون أحد أفضل الحواسب المكتبية في العالم.

وسيأتي حاسب ConceptD 700 الجديد يهيكل أنيق وعصري، مزود بمعالج Intel Xeon E أحد أفضل المعالجات حاليا، وسيحصل على بطاقة رسوميات NVIDIA Quadro RTX، يساعدانه على التعامل مع أحدث برامج التصميم الحاسوبي، والفيديوهات والصور العالية الدقة.

وسيحصل الهيكل الأساسي لهذا الحاسب على وحدة شحن لاسلكي للهواتف مثبتة على الجانب العلوي، وحامل لسماعات الرأس يمكن إخفاؤه داخل الهيكل في حال عدم استعماله.

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وسيزود هذا الجهاز بتقنيات خاصة وواجهات ConceptD Palette التي ستمكن المستخدم من مراقبة عمل المكونات الأساسية، كما سيحصل على أنظمة تبريد خاصة مزودة بـ 3 مراوح، تبرد الهواء في جسم الهيكل ومن ثم ترسله إلى الداخل.

المصدر: فيستي