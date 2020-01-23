كيف تبدو أقوى هواتف هواوي التي ستظهر قريبا؟

أكدت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية أن هواوي عازمة على طرح هواتف P40 في 26 مارس المقبل.

وتبعا للتسريبات فإن P40 سيطرح بنسختين، عادية و Pro، وستحصل هذه الأجهزة على شاشات عالية الدقة، بحواف منحنية كما في هواتف "نوت" التي تطلقها سامسونغ.

كما من المتوقع أن تحصل الهواتف الجديدة على كاميرا أساسية خماسية العدسة، بعدسات telephoto،و تقريب هجين للصورة وبمعدل تقريب بصريX10 ، لتمنح المستخدمين قدرات تصوير لم تشهدها الهواتف من قبل.

أما الكاميرا الأمامية لهذه الهواتف فستكون ثنائية العدسة بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.

أما نسخة Pro الكبيرة من هذه الهواتف فتزود ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ويمكن شحن 70% من سعتها في ظرف 45 دقيقة فقط عبر شاحن (50 واطا)، إضافة إلى معالج Kirin 990، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، ونظام "أندرويد-10".

المصدر: فيستي