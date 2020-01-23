"خطر حقيقي" ينجم عن استمرار استخدام الهواتف القديمة!

كشف خبراء أمن الإنترنت أن استخدامك لهواتف آيفون أو أندرويد القديمة، يمكن أن يعرضك لخطر هجمات الاختراق المدمرة.

ويمكن أن تشمل الاختراقات: التجسس على المستخدمين أو سرقة المعلومات الخاصة. ويمكن أن تكون الهواتف "قديمة"، من حيث عدم تلقي تحديثات البرامج بعد عام أو عامين فقط.

ويقوم عملاق التكنولوجيا بإبطاء الأجهزة القديمة بشكل منتظم، نظرا لأنه ليس عمليا توفير التحديث المستمر لجميع الهواتف، ما يعرّض هواتف المستخدمين على المدى الطويل للخطر.

وفي حديثه مع "ذي صن"، قال براين هيجنز، المتخصص في شؤون الأمن في Comparitech.com: "البرامج والأجهزة غير المدعومة تشكل خطرا لا يصدق على المستهلكين، لأنه لا توجد حماية من مجرمي الإنترنت. ولن تكون جميع نقاط الضعف هي المعرفة الشائعة بين المجتمع الإجرامي فقط، حيث لن يكون المستخدمون قادرين على تنزيل برنامج مكافحة الفيروسات. ولن تقبل الأجهزة غير المدعومة أي تصحيحات أمان حديثة، ما يجعلها "عرضة للهجمات بشكل لا يصدق"".

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ويمكن لقراصنة الإنترنت استخدام الصور ومواقع التواصل الاجتماعي وجهات الاتصال والتفاصيل المصرفية، لكسب المال بطرق غير مشروعة.

كما يمكن القول إنه لأمر مروع مدى السرعة، التي يمكن أن تصبح بها الهواتف غير مواكبة للتحديثات الأمنية. وعلى سبيل المثال، لا يمكن تحديث "آيفون 6" وأي أجهزة أقدم منه، إلى أحدث برامج iOS 13 من آبل.

وسيكون الوضع أسوأ بالنسبة لهواتف "أندرويد"، التي يتوقف الكثير منها عن تلقي التحديثات، بعد عامين أو 3 أعوام فقط.

وفي بعض الحالات، تم فصل هواتف "أندرويد" عن التحديثات بعد عام أو أقل.

ويرى القراصنة هذه الأجهزة القديمة كأهداف سهلة، ويمكنهم الاعتداء على هاتفك بعدة طرق مختلفة.

لذا، من الهام التحقق عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان جهازك ما يزال يتلقى تحديثات البرامج.

المصدر: ذي صن