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أفضل الطرق للوقاية من هجمات "الفدية" الإلكترونية

العالم الرقمي و Social media

أفضل الطرق للوقاية من هجمات
Reuters KP/ems
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كشف الخبراء في مختبرات F5 Networks المتخصصة بأمن المعلومات عن بعض الطرق التي تساعد الشركات على حماية شبكاتها الإلكترونية من هجمات "الفدية" الخبيثة التي انتشرت في السنوات الأخيرة.

ومن بين أفضل الطرق التي ينصح بها الخبراء:

التحقق من حركة مرور البيانات على الإنترنت:

ينصح خبراء أمن المعلومات دوما القائمين على الشبكات الإلكترونية للشركات بمراقبة حركة البيانات التي يحمل أو تفتح عبر شبكاتهم، وحظر المواقع الضارة التي قد تتسبب باختراق الشبكات والأجهزة المتصلة بها.

صنع نسخة احتياطية لبيانات الحواسب:

غالبا ما تتعرض البيانات وأنظمة الحواسب المتصلة بالشبكات للتلف أو السرقة عند التعرض لهجمات "الفدية" الإلكترونية، لذا ينصح دوما بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات وأنظمة الحواسب على أجهزة غير موصولة بشبكات الإنترنت.

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اعتماد أنظمة وشركات حماية موثوقة:

يوصي خبراء أمن المعلومات أصحاب الشركات بتحميل أنظمة تشغيل موثوقة وأصلية في حواسب شركاتهم، كون هذه الأنظمة صادرة عن شركات كبرى تهتم بأمن الحواسب، كما يوصون دوما باستعمال برامج حماية صادرة عن شركات معروفة وموثوقة.

المصدر: 4pda

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