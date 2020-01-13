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فرنسا تعرض دراجة شمسية مميزة

العالم الرقمي و Social media

فرنسا تعرض دراجة شمسية مميزة
youtube/ CNET
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كشفت شركة Wello الفرنسية في معرض CES 2020 الذي عقد مؤخرا عن دراجة كهربائية شمسية، قد تصبح وسيلة معتمدة من بين وسائل النقل الصديقة للبيئة.

والمميز في دراجة Wello Family الجديدة هو الهيكلها الأنيق والخفيف الوزن، والذي صمم بطريقة يجعل من ركنها مهمة سهلة حتى في أضيق الأماكن.

فرنسا تعرض دراجة شمسية مميزة
ecotechnica.com.ua

كما زودت هذه الدراجة بدواسات تمكن من تحريكها كدراجة هوائية عادية، وبمحرك كهربائي يعتمد على بطارية تكفيها للتنقل مسافة 100 كلم بالشحنة الواحدة، وألواح للطاقة الشمسية لشحن البطارية.

ويمكن لهذه الدراجة نقل السائق وراكب آخر في الخلف، والسير بسرعة تتراوح ما بين 25 و40 كلم/ساعة، كما زودت بأحدث التقنيات للاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن التحكم بخصائصها وتقنياتها عبر تطبيق خاص بالهواتف.

المصدر: ecotechnica.com

 

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