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كيف سيكون هاتف Galaxy S20 المنتظر من سامسونغ؟

العالم الرقمي و Social media

كيف سيكون هاتف Galaxy S20 المنتظر من سامسونغ؟
youtube/Waqar Khan
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تستعد سامسونغ في فبراير القادم للكشف عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، من أبرزها هاتف Galaxy S20 المتطور.

وتبعا للتسريبات سيطلق الهاتف الجديد بعدة نماذج، يدعم أحدها القدرة على الاتصال بشبكات 5G ، وستحصل هذه الأجهزة على كاميرا أساسية رباعية العدسة، فيها عدسة مخصصة للتكبير الفوتوغرافي للصورة، وعدسة بفتحة كبير لتوفير قدرة على التقاط صور عالية الدقة في الظلام.

أما شاشات هذه الهواتف فستكون من نوع OLED عالية الدقة، بمقاس 6.2 و6.7 و6.9 بوصة، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

وستعمل هذه الأجهزة بمعالجات Snapdragon 865 وSnapdragon 865 plus الحديثة، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت.

المصدر: ufatime

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