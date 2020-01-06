تسريبات لهاتف "بيكسل 4" تكشف تزويده بكاميرا سيلفي "مثقوبة"

كشف تسريب جديد أن "غوغل" قد تطلق إصدارا أرخص من هاتف "بيكسل 4" الرائد، مع ميزات غير مسبوقة.

وتأتي هذه المعلومات المسربة ضمن مدونة 91Mobiles و OnLeaks، والتي تشير إلى أن "بيكسل 4" الجديد والأرخص، وهو Pixel 4A، سيكون أول هاتف "غوغل" مزود بكاميرا سيلفي على شكل ثقب.

And here comes my last late #Christmas gift in form of your very first and early look at the #Google#Pixel4a!

360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/rsvRkjVOlnpic.twitter.com/sqG6J5knSR — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2019

وتُظهر الصور مستشعرا دائريا صغيرا في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة الجهاز الذي يتميز بإطار رفيع للغاية حول الحافة الخارجية، ما يظهر الكاميرا الأمامية على شكل "ثقب".

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ويقول التقرير إن الصور المسربة تشبه إلى حد كبير تصميم جهاز "بيكسل 4" مع بعض الاختلافات المهمة، حيث سيحتوي على مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم، ومكبرات صوت خارجية في الجزء السفلي من الهاتف وجهاز استشعار لبصمات الأصابع مثبت في الخلف، يمكن استخدامه لإلغاء القفل.

وتقول التسريبات إن الشاشة ستأتي مسطحة غير منحنية بقياس 5.7 بوصة وجهاز أكبر قليلا بشاشة بقياس 5.8 بوصة.

وتقول إحدى التفاصيل الرئيسة إن الجهاز الجديد سيدعم تقنية Motion Sense التي تستند إلى Project Soli للتحكم في الإيماءات، التي اعتمدها "بيكسل 4".

وعلى الرغم من أن "غوغل لم تعلن عن إصدارها الهاتف الجديد، إلا أن التسريبات تشير إلى إمكانية إطلاق الهاتف في أقرب وقت ممكن في شهر يناير، أو على الأقل خلال النصف الأول من شهر يناير".

وتقول التسريبات أيضا إن خلفية الهاتف غير اللامعة، تكشف عن كاميرا بارزة تشبه إلى حد ما تصميم كاميرا "بيكسل 4"، لكنها تأتي بعدسة واحدة فقط وفلاش LED.

المصدر: ديلي ميل