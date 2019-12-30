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"فيسبوك" تحدث تغييرات تفرض على مستخدمي مسنجر قواعد جديدة

العالم الرقمي و Social media

Gettyimages.ru tomeng
"فيسبوك" تحدث تغييرات تفرض على مستخدمي مسنجر قواعد جديدة
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كشفت تقارير جديدة أن المستخدمين لن يتمكنوا بعد الآن من الاشتراك في مسنجر إذا لم يكن لديهم حساب على "فيسبوك".

ففي عام 2015، بدأت الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في السماح للمستخدمين المحتملين بالتسجيل في تطبيق مسنجر باستخدام أرقام هواتفهم فقط، دون الحاجة إلى لوجود حساب "فيسبوك".

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أما الآن، فإن المستخدم أصبح "بحاجة إلى إنشاء حساب فيسبوك لاستخدام مسنجر"، وفقا لما أكدته الشركة على موقع VentureBeat، حيث أوضحت "فيسبوك" أن هذا التغيير ناجم عن كون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون مسنجر، يستخدمون حسابات على المنصة الرئيسية لـ"فيسبوك" للتسجيل في مسنجر، وهي بهذا الإجراء تريد فقط تبسيط العملية.

وقال متحدث باسم الشركة إن القاعدة الجديدة ستنطبق على المستخدمين الجدد الذين يرغبون بالاشتراك في مسنجر، بينما أولئك القدماء الذين استخدموا التطبيق عبر أرقام هواتفهم دون حساب "فيسبوك"، سيستمرون في استخدام مسنجر دون الحاجة للقيام بأي تغييرات.

ومع ذلك، أبلغ عدد من المستخدمين عن صعوبات تتعلق بتسجيل الدخول في التطبيق بعد الإعلان عن التغييرات الجديدة.

المصدر: إنغيدجت

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