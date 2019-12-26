"كاسبيرسكي" تحمي الشركات ببرمجيات جديدة

أعلنت شركة " كاسبيرسكي" المتخصصة بأمن المعلومات عن الجيل الجديد من برمجيات Kaspersky Web Traffic Security المخصصة لحماية الشركات من الهجمات الإلكترونية.

وتبعا لـ "كاسبيرسكي" فإن Web Traffic Security المطورة تتوفر حاليا بنسختين، نسخة على شكل تطبيق مستقل أو جهاز برمجي يمكن اعتماده للشركات ذات المتطلبات المختلفة، ونسخة أكثر تخصصا وأكثر تكاملا توفر حماية من مختلف أنواع التهديدات الأمنية.

وأشار الخبراء أن هذه البرمجيات قادرة على اكتشاف الفيروسات والبرمجيات الخبيثة قبل وصولها إلى الشبكات الإلكترونية الخاصة بالشركات، كما تجمع معلومات عن نوع الفيروسات والبرمجيات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وتطور قاعدة بيانات تساعد المبرمجين على إيجاد حلول وتقنيات جديدة مضادة لها.

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ويرى الخبراء في "كاسبيرسكي" أن Web Traffic Security باتت برمجيات ضرورية للشركات في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية على الشركات والمؤسسات، حيث اكتشفت عام 2019 وحده أكثر من 717 عملية هجوم إلكتروني على المؤسسات حول العالم.

واستخدم في الهجمات المذكورة وفقا لـ "كاسبيرسكي" مختلف أنواع الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، كبرامج الفدية الإلكترونية، والفيروسات التي كانت تستولي على بيانات حواسب وأجهزة المستخدمين، وحتى الفيروسات التي كانت تشل عمل شبكات ومؤسسات كاملة.

المصدر: atmia