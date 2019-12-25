تطبيق شهير يضيف خدمة vpn إلى ميزاته

مع ازدياد حجب بعض الدول لمواقع وتطبيقات يستخدمها الكثيرون على الإنترنت، قرر القائمون على تطبيق Speedtest الشهير إدخال خدمة vpn على تطبيقهم لتسهيل وصول المستخدمين إلى تلك التطبيقات.

وتبعا لبعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية فإن شركة Ookla أطلقت نسخة جديدة من تطبيق Speedtest، تختبر فيها خدمة vpn، ليصبح هذا التطبيق شبيها بالمتصفحات والبرامج التي تمكن المستخدمين من الوصول بأمان إلى المواقع المحجوبة في بلادهم.

واستعمال هذه الخدمة في Speedtest سهل جدا، إذ يكفي أن ينقر المستخدم على زر تفعيل vpn في التطبيق لتصبح حركة البيانات من وإلى الجهاز تمر من خلال خوادم Speedtest VPN.

ويشير الخبراء في شركة Ookla إلى أن استعمال هذه الميزة سيكون آمنا تماما بالنسبة لسرية البيانات، فتطبيقهم لن يسجل أو يخزن أي بيانات تتعلق بعمليات البحث، ولن يتمكن أحد حتى الخبراء في الشركة من الوصول إلى تلك المعلومات.

إقرأ المزيد

ويعتبر تطبيق Speedtest حاليا من أشهر التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون في تحديد سرعة تحميل وإرسال البيانات من وإلى أجهزتهم عبر الإنترنت، ويستعمل كأداة فعالة في قياس سرعة أداء شبكات العادية والخلوية.

المصدر: iguides