"إنستغرام" تضيف ميزة جديدة لخدمة Stories

أعلنت "إنستغرام" عن إضافة ميزة جديدة لخدمة "القصص" أو Stories لجعل هذه الخدمة أكثر تشويقا للمستخدمين.

وأشارت "إنستغرام" إلى أن ميزة Layout التي فعّلت اعتبارا من الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري ستسمح للمستخدم بنشر 6 صور معا، وفي واجهة عرض واحدة عبر خدمة Stories الشهيرة.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO — Instagram (@instagram) 17 декабря 2019 г.

وقالت "إنستغرام" في تغريدة : "التقط صورة ومن ثم صورة أخرى.. عبر ميزة Layout الجديدة يمكن التقاط ونشر العديد من الصور في وقت واحد، طريقة جديدة ومبتكرة للتعبير عن نفسك، اختبرها".

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وتأتي هذه الميزة في إطار خطط "إنستغرام" لتطوير تطبيقها الذي أصبح من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداما في العالم، والذي تسعى كل فترة لإضافة تحسينات عليه ليستمر بجذب المستخدمين.

المصدر: ferra.ru