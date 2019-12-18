 
مباشر

"إنستغرام" تضيف ميزة جديدة لخدمة Stories

العالم الرقمي و Social media

pexels.com/Omkar Patyane
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mx1f

أعلنت "إنستغرام" عن إضافة ميزة جديدة لخدمة "القصص" أو Stories لجعل هذه الخدمة أكثر تشويقا للمستخدمين.

وأشارت "إنستغرام" إلى أن ميزة Layout التي فعّلت اعتبارا من الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري ستسمح للمستخدم بنشر 6 صور معا، وفي واجهة عرض واحدة عبر خدمة Stories الشهيرة.

وقالت "إنستغرام" في تغريدة : "التقط صورة ومن ثم صورة أخرى.. عبر ميزة Layout الجديدة يمكن التقاط ونشر العديد من الصور في وقت واحد، طريقة جديدة ومبتكرة للتعبير عن نفسك، اختبرها".

إقرأ المزيد
"إنستغرام" تحمي مستخدميها من الإساءة بميزة جديدة

وتأتي هذه الميزة في إطار خطط "إنستغرام" لتطوير تطبيقها الذي أصبح من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداما في العالم، والذي تسعى كل فترة لإضافة تحسينات عليه ليستمر بجذب المستخدمين.

المصدر: ferra.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجازفات لرياضي من ذي الاحتياجات الخاصة على كرسيه المتحرك