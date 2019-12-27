سامسونغ تطلق حاسب Galaxy Tab S6 بنسخة 5G

أعلنت سامسونغ أنها تستعد قريبا لإطلاق حاسب Galaxy Tab S6 بميزات متطورة وقدرة على دعم شبكات 5G الخلوية.

ونشرت الشركة إعلانا خاصا بهذا الحاسب في موقعها على الإنترنت المخصص لكوريا الجنوبية، وقدمت عروضا مغرية للراغبين بشراء النسخة الجديدة من الحاسب.

ومن أهم المواصفات الفنية والتقنية التي نشرها موقع gsmarena لهذا الجهاز:

-شاشة Super AMOLED بمقاس 10.5 بوصة بدقة عرض (1600/2560) بيكسل.

- معالج Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+.

- معالج رسوميات Adreno 640.

- منفذ لبطاقات الاتصال Nano-SIM.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل.

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- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- منفذ Type-C

- A-GPS وGLONASS وBDS وGALILEO.

المصدر: gsmarena