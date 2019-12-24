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الكشف عن مواصفات Note 10 Lite القادم من سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن مواصفات Note 10 Lite القادم من سامسونغ
youtube/XEETECHCARE
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سرّبت مواقع مختصة بشؤون التقنية مواصفات هاتف Note Galaxy Note 10 Lite الذي ستطلقه سامسونغ في يناير العام القادم.

وتبعا لموقع WinFuture فإن الهاتف سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة SuperAMOLE بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (1080/2400) بيكسل.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى Exynos 9810 بتردد 2.7 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

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وسيحصل على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وخاصية الشحن السريع، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة GPS و GLONASS و Beidu لتحديد المواقع.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل، تدعم خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: winfuture

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