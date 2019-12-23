أفلام "ملغومة" على الإنترنت قد تعرضك للاختراق!

مع صدور الجزء الجديد من فيلم "حرب النجوم" الشهير، حذرت شركة "كاسبيرسكي" المستخدمين من وجود برمجيات خبيثة في بعض المواقع التي تعرض هذا الفيلم على الإنترنت.

وأشار الخبراء في "كاسبيرسكي" إلى أنهم عثروا في الفترة الأخيرة على أكثر من 30 موقعا وصفحة مزيفة على الإنترنت، تنتحل صفة حسابات رسمية لفيلم "حرب النجوم" الجديدStar Wars: The Rise of Skywalker، وتدعي أنها تعرض نسخا مجانية منه على الإنترنت، وفي الواقع هذه المواقع تستخدم لعمليات "التصيد الإلكتروني" واختراق حسابات وأجهزة المستخدمين، كما يستغلها الهاكرز للوصول إلى البيانات المرتبطة بالبطاقات المصرفية للمستخدمين أيضا.

إقرأ المزيد

وقالت الخبيرة في أمن المعلومات في "كاسبيرسكي"، تاتيانا سيدورينا: إن استغلال قراصنة الإنترنت للموضوعات الشهيرة أو التي تثير ضجة على الشبكة العنكبوتية أصبح أمرا معتادا، وفيلم "حرب النجوم" الأخير من أبرز الموضوعات حاليا.

وكان الخبراء في "كاسبيرسكي" قد حذروا في أبريل الفائت من انتشار برمجيات خبيثة تستغل لاختراق حواسب المستخدمين عبر المواقع التي تعرض المسلسلات الشهيرة على الإنترنت، والتي من أشهرها كان مسلسل "صراع العروش"، ومسلسلات أخرى كـ "Vikings"، و"Force Majeure"و"The Big Bang Theory" و"Good Doctor".

المصدر: نيوز. رو