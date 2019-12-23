"تويتر" تحذر مستخدمي أندرويد وتطالبهم بتحديث تطبيقها!

حذّرت "تويتر" مستخدمي تطبيقها المخصص للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد من وجود ثغرة برمجية خطيرة في التطبيق، وطالبتهم بتحديثه فورا.

وقالت "تويتر" في مدونتها الإلكترونية "قمنا مؤخرا بإصلاح ثغرة برمجية في تطبيقTwitter for Android، ربما كانت ستسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى حسابات المستخدمين، وتغريداتهم، وتتيح لهم إمكانية التحكم بالتغريدات والرسائل".

وأضافت "لا نملك دليلا على أن الثغرة البرمجية المكتشفة قد تم استغلالها فعلا، أو استعملت لإرسال برمجيات ضارة للمستخدمين، لكن يجب توخي الحذر".

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وأشارت إلى أنها أرسلت رسائل تحذير لمستخدمي تطبيقها على أجهزة أندرويد، فيها تعليمات لحماية حساباتهم على تويتر، ونصحتهم باتباع تلك التعليمات، وتحديث التطبيق الخاص بها على أجهزتهم، وفي حال شك المستخدم أن حسابه قد اخترق بطريقة ما فعليه التواصل مع مكاتب حماية البيانات الرسمية التابعة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" كانت قد حذرت منذ شهر تقريبا بأن ثغرة برمجية مماثلة تسببت باختراق حسابات مئات المستخدمين.

المصدر: twitter.com