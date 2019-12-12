"تويتر" تدخل تعديلات على تطبيقها

أدخلت "تويتر" تعديلا جديدا على تطبيقها في خطوة لجعله أكثر عملية، وتشجيع المستخدمين على استعماله في ظل المنافسة الكبيرة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتبعا للمبرمج، نولان أوبران، فإن نسخة الويب الخاصة بـ "تويتر" باتت تمكن المستخدم من تحميل صور بدقة أكبر.

وأشار المبرمج إلى أن الميزة الجديدة أتت بعد أن غير "تويتر" طريقة التعامل مع بعض الملفات الصورية، وبفضل هذه التغيرات بات بإمكان المستخدمين تحميل صور بدقة أعلى، ما سيمكن مستخدمي نسخة الويب من هذا التطبيق، ومستخدمي "تويتر" من أجهزة iPad وMac من فتح الصور الموجودة في التغريدات ورؤيتها بدقة عالية.

Support for 4096x4096 image uploads were added in 2018 to Twitter for Web. You can view them on Twitter for Web, Twitter for iPad and Twitter for Mac when clicking/tapping to open the image.



And now the quality can be what you make it- keep your JPEGs crisp and clear! — Nolan O'Brien (@NolanOBrien) 12 декабря 2019 г.

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وتسعى "تويتر" في الفترة الأخيرة لإضافة العديد من الميزات بهدف إعادة تشجيع المستخدمين على العودة لاستعمال تطبيقها بعد تراجع أعدادهم، فمنذ مدة أعلنت عن ميزة "إخفاء الردود" التي تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم بالمحادثات، وإزالة التعليقات غير اللائقة أو التي لا تمت لموضوع المنشور بصلة.

المصدر: وكالات