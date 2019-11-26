"تويتر" تضمن سلامة مستخدميها بحملة جديدة

أعلنت "تويتر" عن إطلاق حملة جديدة ستساعد على حماية حسابات المستخدمين عبر "متابعة نمط كتابة التغريدات".

وأوضح حساب "تويتر" الرسمي في الشرق الأوسط أن الشركة أطلقت حملة " تويتر للسلامة"، لحماية خصوصية وحسابات المستخدمين، من أي عمليات تلاعب أو تجسس أو قرصنة.

وأشارت الشركة إلى أنها طبقت منظومة خوارزميات جديدة، تتابع نمط كتابة تغريدات المستخدمين، وفي حال تغير ذلك النمط، يطلب من المستخدم التحقق من حسابه، للتأكد من أنه هو فعليا من يكتب تلك التغريدات وليس جهة ما تتلاعب أو تخترق الحساب.

يتم تحديد الموضوعات المتداوَلة من خلال خوارزميات تعتمد على عدة عوامل، منها عدد التغريدات ذات الصلة.



تعّرف أكثر كيف يمكنك تحديد المواضيع المتداولة بقصد إفساد المحادثات والتلاعب بها وكيفية الإبلاغ عنها #حملة_تويتر_للسلامةhttps://t.co/BqMvgh0aHZpic.twitter.com/6TKBElWiB0 — Twitter MENA (@TwitterMENA) 25 ноября 2019 г.

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وتبعا للخبراء في "تويتر" فإن الخوارزميات تستخدم ما يسمى بتقنية "التكنولوجيا الاستباقية" لتحديد المحتوى الذي يحتاج لمراجعة بشرية.

وستساعد الخوارزميات الجديدة على تحديد عدد التغريدات ذات الصلة بالمستخدم، وتحديد أكثر الموضوعات المتداولة التي تهمه.

المصدر: وكالات