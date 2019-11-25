"فيسبوك"ستطلق ميزة طال انتظارها

ذكر موقع TechCrunch المتخصص بشؤون التقنية أن شركة "فيسبوك" قد تدخل ميزة انتظرها الكثيرون على تطبيقها المخصص للتواصل الاجتماعي.

وتبعا للتسريبات فإن الميزة الجديدة في تطبيق "فيسبوك" ستساعد المستخدم على التحكم بمنشوراته بشكل أسهل، وستمكنه من تحديد أشخاص معينين في قوائم الأصدقاء لديه لتظهر لهم بعض المنشورات التي لا يريد مشاركتها مع الجميع.

وبفضل هذه الميزة سيتمكن مستخدم "فيسبوك" من مشاركة الـ "قصص" أو المنشورات" أو الصور والفيديوهات التي يريدها مع مجموعة الأصدقاء التي يحددها فقط، كما هو الحال مع تطبيق "إنستغرام".

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وأشار المتحدث باسم "فيسبوك"، تك كرنتش، إلى أن الميزة الجديدة لا تزال في مراحلها الأولية، ويجري اختبارها عند بعض الحسابات الخاصة التابعة لبعض موظفي الشركة وأشخاص آخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" طرحت من قبل بعض الميزات الشبيهة التي مكنت المستخدم من توزيع الأشخاص في قوائم الأصدقاء لديه إلى فئات مثل فئة "زملاء العمل" وغيرها.

وتختبر "فيسبوك" حاليا العديد من الميزات الجديدة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين، كميزة تشفير المكالمات على "مسنجر"، وميزة "إثبات الهوية" عبر الفيديو أو السيلفي، كما تختبر ميزة إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات التي انتظرها المستخدمون لسنوات.

المصدر: وكالات