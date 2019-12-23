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الكشف عن مواصفات هاتف A8 المنافس منOppo

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن مواصفات هاتف A8 المنافس منOppo
youtube/ AF Tech Review
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كشفت مواقع متخصصة بشؤون التقنية عن بعض المواصفات الفنية والتقنية لهاتف A8 الذي ستطرحه Oppo بـ 170 دولارا لتنافس فيه هواتف سامسونغ متوسطة الفئة.

وتبعا للتسريبات سيأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (1600/720) بيكسل وأبعاد "20:9"، فيها ثقب في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا.

وسيأتي هذا الجهاز بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC  للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.

وسيعمل بمعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4320 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستكون ثلاثية العدسة بدقة (12+2+2) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: mobile-review

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