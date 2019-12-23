احتمال حجب "يوتيوب" في روسيا

كسب ناشرو الكتب الروسية قضية في المحكمة ألزمت بوابتي "يوتيوب" و"ياندكس. فيديو" بحجب نسخ غير شرعية لأحد الكتب الصوتية.

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وقالت صحيفة "فيدوموستي" الروسية نقلا عن قرار أصدرته محكمة الاستئناف في موسكو بشأن دعوى قضائية رفعتها دار الطباعة والنشر "أكسمو" ضد بوابة "يوتيوب" الإلكترونية التابعة لشركة "غوغل" الأمريكية وبوابة "ياندكس. فيديو" الروسية قالت إن هاتين البوابتين ستدرجان على القائمة السوداء للجنة "روس كوم ناندوز" (الرقابة) الروسية في حال عدم حجب النسخ غير الشرعية للكتاب.

وأوضحت أن قانون حجب المواقع الإلكترونية الذي تبناه عام 2015 مجلس الدوما الروسي يقضي بحجب موقع إلكتروني في حال خرقه المتكرر للقانون.

وأعلن مدير عام جمعية الحقوق المحفوظة في الإنترنت الروسي، مكسيم ريابيكو، قائلا:" إننا جاهزون لرفع دعاو قضائية غيرها بشأن كتب أخرى ضد "يوتيوب" و"ياندكس. فيديو" في حال عدم تلبية شكاوينا".

المصدر: تاس