 
مباشر

فرنسا تغرّم غوغل بمبلغ كبير بسبب سياستها الدعائية

العالم الرقمي و Social media

فرنسا تغرّم غوغل بمبلغ كبير بسبب سياستها الدعائية
Reuters FW1F/Alison Williams
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxz8

قررت هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا تغريم شركة غوغل بـ 150 مليون يورو، بعد أن اعتبرت أنها تخالف قوانين المنافسة الدعائية.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الغرامة جاء بعد تحقيقات مطولة أظهرت أن "غوغل أساءت استخدام قوتها في السوق من خلال تغيير شروط الاستخدام والقوانين بحسب رغبتها، وافتقرت إلى الموضوعية في تحديد القواعد على Google Ad، وطبقت قواعد مبهمة تتعلق بشؤون الدعاية".

من جانبها قالت إيزابيل دي سيلفيا، رئيسة هيئة المنافسة في فرنسا: "إن طريقة تطبيق القوانين منحت غوغل قوة ضد بعض الشركات الصغيرة، وتتحمل غوغل مسؤولية توفير وصول عادل إلى Google Ads كونها تملك حصة سوقية تبلغ حوالي 90 % في أعمال البحث عبر الإنترنت.

إقرأ المزيد
بسبب انتهاكها خصوصية الأطفال.. تغريم
بسبب انتهاكها خصوصية الأطفال.. تغريم "غوغل" بـ 170 مليون دولار

تجدر الإشارة إلى أن هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا كانت قد بدأت تحقيقاتها بشأن نشاطات غوغل على الإنترنت بعد أن تقدمت لها شركة Gibmedia الفرنسية بشكوى اتهمت فيها غوغل بتعليق حسابها في إعلانات Google Ads دون سابق إنذار.

المصدر: لينتا. رو

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا