بسبب انتهاكها خصوصية الأطفال.. تغريم "غوغل" بـ 170 مليون دولار

كشفت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن شركة "غوغل" وافقت على دفع غرامة بقيمة 170 مليون دولار لانتھاكھا خصوصیة الأطفال عبر نشر إعلانات موجھة لھم في موقع "یوتیوب" التابع لھا.

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وأوضحت اللجنة في بیان لها اليوم أن "غوغل" و"یوتیوب" سیدفعان حوالي 136 ملیون دولار للجنة التجارة الفیدرالیة، و34 ملیون دولار لولایة نیویورك في نطاق تسویة بعد اتھام الشركة بانتھاك قانون حمایة خصوصیة الأطفال على شبكة الإنترنت.

وجاء قرار التغريم بعد تحقیق أنجزته اللجنة حول الاتھامات التي وجھت لموقع "یوتیوب" بشأن جمع معلومات شخصیة عن أطفال من دون موافقة الوالدین، وإتاحة فيديوهات ذات محتوى غير ملائم للأطفال.

وتعد ھذه أعلى غرامة تفرضھا اللجنة على شركة تكنولوجیة بموجب قانون حمایة خصوصیة الأطفال على الإنترنت منذ بدء العمل بالقانون عام 1998.

وتوصلت اللجنة في یولیو الماضي إلى تسویة مع شركة "فیسبوك" تبلغ خمسة ملیارات دولار بسبب اتھامات لعملاق التكنولوجیا الأمریكي بانتھاك خصوصیة المستخدمین.

المصدر: وكالات