أبرز الساعات الذكية في عام 2019

أطلقت العديد من الشركات عام 2019 نماذج مختلفة ومتنوعة من الساعات الذكية، لكن بعض هذه الساعات فقط لاقت اهتماما كبيرا من المستخدمين وحصلت على تقيم ممتاز منهم ومن الخبراء.

Apple Watch Series 5

تأتي هذه الساعة بشاشة OLED بمقاس 1.8 بوصة، ومعالج Apple S5، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

وتدعم برنامج تشغيل WatchOS 6، والقدرة على الاتصال عبر وBluetooth و LTE و Wi-Fi، إضافة لاحتوائها على أنظمة GPS لتحديد المواقع.

كما تحوي هذه الساعة على ميزة Always-on display التي ظهرت لأول مرة في ساعات آبل، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر الأوامر الصوتية.

Samsung Galaxy Watch Active 2

تعمل هذه الساعة بشاشة Super AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، ومعالج ثنائي النوى بتردد 1.5 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

ويمكن استعمال Active 2 تحت الماء على عمق يصل إلى 50 م، كما تدعم ميزة الشحن اللاسلكي، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، وفيها شريحة NFC لتحديد المواقع، وبطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 60 ساعة متواصلة.

Fitbit Versa 2

زودت هذه الساعة بشاشة AMOLED تدعم خاصية Always-on displa، وذاكرة داخلية بحجم 2.5 غيغابايت، وبطارية تكفيها لتعمل 4 أيام، ونظام تشغيل Fitbit OS الذي يربطها مع أجهزة Android و iOS..

وتدعم هذه الساعة الاتصال مع الأجهزة الأخرى عبر Bluetooth و NFC و Wi-Fi، ولها هيكل يمكن من استعمالها تحت الماء ويحميها من الغبار والصدمات.

المصدر: وكالات