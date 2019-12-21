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الكشف عن مواصفات هاتف 5G المتطور من OPPO

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن مواصفات هاتف 5G المتطور من OPPO
youtube/Techno Bank
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سرّب موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية شكل ومواصفات الهاتف الذي ستطرحه شركة OPPO قريبا ليكون واحدا من بين أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن هاتف Reno 3 Pro 5G المتوقع أن يطرح في 26 ديسمبر الجاري سيأتي بشاشة كبيرة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريبا، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا في زاويتها العليا من الجهة اليسرى.

ومن المفترض أن تكون شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، أما أبعاد الهيكل فستأتي (159.5/72.4/7.7 ) ملم.

الكشف عن مواصفات هاتف 5G المتطور من OPPO
4apk.ru

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snаpdragon 765G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrenо 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

الكشف عن مواصفات هاتف 5G المتطور من OPPO
4apk.ru

أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية ستكون رباعية العدسة بدقة (48+13+8+2) ميغابيكسل.

المصدر: 4apk

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