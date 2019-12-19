بكاميرا منبثقة.. تعرف على أحدث هواتف هواوي
كشفت هواوي مؤخرا عن هاتف P Smart Pro بمواصفات تقنية متطورة، وكاميرات مميزة، تجعل منه أحد أفضل الهواتف الذكية في الأسواق.
ومن أبرز مواصفات هذا الهاتف:
-هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار مع إطار من الألومينيوم، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش.
- شاشة LTPS IPS LCD مميزة بحجم 6.59 بوصة ودقة عرض (1080/2340) بيكسل.
- معالج Hisilicon Kirin 710F ثماني النوى مطور بتقنية (12 نانومتر).
- معالج رسوميات Mali-G51 MP4.
- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة 512 غيغابايت.
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مثبتة على هيكل متحرك مختف داخل جسم الهاتف، يخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.
- مستقبل لإشارات الراديو.
- أنظمة تحديد مواقع عبر الأقمار الصناعية.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهيكل من الجهة اليمنى.
- منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
المصدر: gsmarena