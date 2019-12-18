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سامسونغ تطلق هاتفا منافسا بسعر 110$

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق هاتفا منافسا بسعر 110$
youtube/ TechHUNT24
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تستعد سامسونغ في ديسمبر الجاري لطرح هاتف Galaxy A01، بمواصفات جيدة وسعر لن يتجاوز 110 دولارت.

وبالرغم من سعره الرخيص سيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، بفتحات عدسات f/2.2 و f/2.4لالتقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وشاشة هذا الهاتف ستكون بمقاس 5.7 بوصة، وأبعاد "19.5:9" ودقة عرض (720/1560) بيكسل، كما سيحصل على منفذين لبطاقات الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ونظام تحديد للمواقع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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وسيعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-10"، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 غيغبايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية microSD.

المصدر: gsmarena

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