آبل تطور قدراتها وتشتري شركة متخصصة بتقنيات التصوير

قررت آبل تعزيز قدراتها في تطوير تقنيات الهواتف وكاميراتها واشترت مؤخرا شركة Spectral Edge المتخصصة

وتبعا للملفات التي نشرت وكالة "بلومبرغ" نسخة منها فإن محامي شركة آبل قد تم تعيينه مديرا لشركة Spectral Edge البريطانية الناشئة التي استحوذت عليها آبل مؤخرا، والتي يقع مقرها في مدينة كامبريدج، كما تم إعفاء المستشارين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المذكورة من مناصبهم.

وأشارت الوكالة إلى أن آبل لم تشتر شركة Spectral Edge فحسب، بل استحوذت في وقت سابق من العام الحالي على شركات أخرى ناشئة مثل شركة DataTiger المتخصصة بالتسويق الرقمي، كما افتتحت في السنوات الأخيرة مكاتب جديدة لها في كامبريدج للعمل على تطوير تقنيات الذكاء الصناعي من أجل تحسين قدرات مساعد Siri الصوتي الذي تزود به هواتفها وأجهزتها الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Spectral Edge تستخدم نوعا من الذكاء الصناعي يعتمد على مبدأ التعلم الآلي لجعل الصور في كاميرات الهواتف أكثر وضوحا ألوان الصور أكثر دقة، كما تساعد هذه التقنية الكاميرا على توثيق لقطة عبر الأشعة ما تحت الحمراء وتدمجها مع صورة بصرية لينتج عن ذلك صورة عالية الدقة.

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ويرى الخبراء أن آبل بدأت في السنوات الأخيرة تعزيز قدرات أجهزتها الذكية بشكل ملحوظ، وتحاول إدخال العديد من التقنيات الجديدة عليها، ولتحقيق هذه الغاية استحوذت على العديد من الشركات المختصة بأنواع مختلفة من التقنية والإلكترونيات.

المصدر: بلومبرغ