آبل تطلق أغطية حماية لهواتفها بميزات جديدة

أطلقت آبل مجموعة جديدة من أغطية الحماية لهواتف iPhone 11 بعدة نماذج وميزات، لم تطرح في هذه الإكسسوارات من قبل.

وأضافت آبل لهذه الأغطية زرا يشغل تطبيق كاميرا آيفون تلقائيا عند الضغط عليه، حتى في حال كان الهاتف مقفلا، وبالضغط المستمر على هذا الزر يبدأ الهاتف بتسجيل الفيديو عبر ميزة QuickTake، التي باتت متوفرة في هذه الهواتف.

وتحوي هذه الأغطية بطاريات داخلية يمكنها شحن بطارية الهاتف الأساسية في حال نفاد الشحن، ما يوفر للمستخدم مدة تعادل مرة ونصف من مدة الاستعمال الأساسية للهاتف.

والأبرز من كل ذلك هو أن بطارية الأغطية الجديدة تتوافق مع ميزة الشحن اللاسلكي Qi، وتعمل مع أجهزة الشحن المتوافقة مع USB-PD للشحن السريع.

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وهذه هي المرة الأولى التي تضيف فيها آبل أزرارا مزودة بميزات للتحكم بالهاتف في أغطية الحماية لأجهزتها، علما أن العديد من الشركات مثل سامسونغ كانت قد طرحت تلك الميزات منذ سنوات.

المصدر: وكالات