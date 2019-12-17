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تطبيق يساعدك على إجراء الاتصالات من الحاسب

العالم الرقمي و Social media

تطبيق يساعدك على إجراء الاتصالات من الحاسب
youtube/Windows
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwau

أدخلت مايكروسوفت تعديلات على تطبيق Your Phone لتسهيل استعماله كأداة لإجراء المكالمات عبر أجهزة الكمبيوتر.

وقالت مايكروسوفت لمستخدمي هذه التطبيق في تغريدة لها على "تويتر": "شكرا لكم مستخدمي ويندوز على تفاعلكم وردودكم على مدى الشهرين الماضيين، يسرنا أن نعلن عن ميزة المكالمات في تطبيق Your Phone، التي تسمح بتلقي وإجراء المكالمات الصوتية عبر الحاسب مباشرة".

وللاستفادة من هذا التطبيق وميزاته الجديدة يجب على المستخدم تحميله أولا في كل من الهاتف والحاسب الخاصين به، إما عبر متجر google play للهواتف، أو عبر متجر التطبيقات الخاص بمايكروسوفت على الإنترنت المخصص للحواسب، ومن ثم تسجيل حساب جديد على التطبيق، وبعدها الدخول وإجراء المكالمات.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد طرحت نسخة من هذا التطبيق في يوليو الفائت، لكن ميزاتها كانت تقتصر على مزامنة الرسائل النصية والإشعارات والصور بين هواتف أندرويد والحواسب العاملة بأنظمة ويندوز.

المصدر: gsmarena

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