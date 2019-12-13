هاتف مسروق يكشف وجه اللص!

تكثر اليوم حالات سرقة الهواتف في جميع أنحاء العالم ويصعب أحيانا اكتشاف اللصوص، لكن ميزة فريدة استعملها أحد سكان مدينة بيرم الروسية ساهمت في الكشف عن وجه شخص سرق هاتفه الذكي.

وحول هذه الحادثة قال بيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية إن أحد اللصوص قام بسرقة هاتف ذكي من إحدى مراكز صيانة الهواتف في مدينة بيرم الروسية، لكن ميزة فريدة كانت في الهاتف تمكنت من توثيق وجه السارق عبر مقطع فيديو.

وأشار البيان إلى أن ميزة الأمان في الهاتف قامت بتسجيل فيديو قصير عبر الكاميرا الأمامية للهاتف عندما حاول السارق إلغاء قفل الجهاز، وأرسلت الفيديو إلى الخدمة السحابية في الإنترنت، وهناك وجد صاحب الهاتف الفيديو وأرسله للشرطة للتعرف على اللص.

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ومن جهتها قامت الشرطة بنشر الفيديو على موقع الإنترنت الرسمي التابع لوزارة الداخلية في مدينة بيرم الروسية، وأوضحت ملابسات الحادثة، وكتبت أرقام هواتف للتواصل معها في حال تمكن أحد من التعرف على وجه السارق الموجود في الفيديو.

المصدر: نوفوستي