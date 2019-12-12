نوكيا تنافس آبل وسامسونغ بسماعة لاسلكية متطورة

كشفت شركة نوكيا منذ مدة عن سماعات Power Earbuds اللاسلكية التي يتوقع أن تصبح أهم منافس لسماعات Galaxy Buds و Airpodsالشهيرة.

وأهم ميزة في هذه السماعات هو أنها تعمل لأكثر من 5 ساعات بالشحنة الواحدة، كما أنها مزودة بمحفظة بلاستيكية صغيرة، فيها بطارية داخلية بسعة 3000 ميلي أمبير، تكفي لشحن السماعات لأكثر من 30 مرة، أي أنه سيكون بإمكان المستخدم استعمال Power Earbuds في العمل أو أثناء السفر لمدة 150 ساعة.

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وتدعم هذه السماعات تقنية Bluetooth 5.0 التي تمكنها من الاتصال ونقل البيانات مع الأجهزة والهواتف الذكية بسرعة عالية جدا، فضلا عن أنها أتت بتقنية اللمس لإيقاف وتشغيل الموسيقى والرد على المكالمات.

وزودت كل سماعة صغيرة من سماعات Power Earbuds بمقاطع مطاطية صغيرة متفاوتة الأحجام لتناسب آذان جميع المستخدمين، أما الهيكل الخاص بكل من السماعتين فقد جاء محميا من الغبار والرطوبة والعرق وفقا لمعايير IPX7 العالمية.

وطرحت هذه السماعات باللونين، الأسود والرمادي، أما سعرها في الأسواق فنحو 90 دولارا، أي أرخص بكثير من سماعات آبل وسامسونغ الشبيهة بها.

المصدر:hi-tech