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"من فيسبوك" تغضب مستخدمي "واتس آب" وتدفعهم لحذف التطبيق!

العالم الرقمي و Social media

Gettyimages.ru Anadolu Agency / Contributor
واتس آب
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استحوذت "فيسبوك" على "واتس آب" منذ عدة سنوات، ولكن تطبيق المراسلة الشهير لم يتأثر إلى حد كبير بالصفقة هذه لغاية الآن.

ومع ذلك، يبدو أن "صفحة تحميل" جديدة أغضبت المستخدمين، الذين انتقلوا إلى موقع "تويتر" للإبلاغ عن الشكوى. وتبين أن أكبر المشكلات في صفحة التحميل، التي تظهر عند فتح التطبيق أولا، تتمثل في النص: "من فيسبوك"، حيث يستغرق فتح "واتس آب" وقتا أطول من المعتاد.

وتظهر الرسالة باللون  الرمادي والأخضر، أسفل شعار "واتس آب". أما بقية صفحة التحميل فتأتي فارغة ولا تظهر إلا لفترة وجيزة.

وتساءل مستخدمون عن الهدف من وراء عرض الرسالة هذه، ويهددون بحذف تطبيق المراسلة لأنه يزعجهم كثيرا.

وبهذا الصدد، تواصلت "ذي صن" مع "فيسبوك" للتعليق على الحدث الغريب.

المصدر: ذي صن

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