"من فيسبوك" تغضب مستخدمي "واتس آب" وتدفعهم لحذف التطبيق!

استحوذت "فيسبوك" على "واتس آب" منذ عدة سنوات، ولكن تطبيق المراسلة الشهير لم يتأثر إلى حد كبير بالصفقة هذه لغاية الآن.

ومع ذلك، يبدو أن "صفحة تحميل" جديدة أغضبت المستخدمين، الذين انتقلوا إلى موقع "تويتر" للإبلاغ عن الشكوى. وتبين أن أكبر المشكلات في صفحة التحميل، التي تظهر عند فتح التطبيق أولا، تتمثل في النص: "من فيسبوك"، حيث يستغرق فتح "واتس آب" وقتا أطول من المعتاد.

Really want to delete WhatsApp every time I see this ‘from Facebook’ loading page pic.twitter.com/fUVQ9GJf29 — Jamie Anderson 😷 (@aultered) December 5, 2019

Nice that they’ve “improved” @WhatsApp such that you have to put up with a loading screen each time you run it🤦‍♂️ — James Tinmouth (@jtinmouth) December 8, 2019

وتظهر الرسالة باللون الرمادي والأخضر، أسفل شعار "واتس آب". أما بقية صفحة التحميل فتأتي فارغة ولا تظهر إلا لفترة وجيزة.

@WhatsApp@facebook hey can you remove the "from Facebook" tag on the loading screen of WhatsApp, you may have bought the app years ago, but no one wants to be reminded Facebook has anything to do with it — csmoran9 (@csmoran9) December 5, 2019

وتساءل مستخدمون عن الهدف من وراء عرض الرسالة هذه، ويهددون بحذف تطبيق المراسلة لأنه يزعجهم كثيرا.

وبهذا الصدد، تواصلت "ذي صن" مع "فيسبوك" للتعليق على الحدث الغريب.

المصدر: ذي صن