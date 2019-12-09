مايكرو سوفت تتوقف عن دعم "أوفيس" على Windows 10 Mobile

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف عن دعم برامج "أوفيس" على الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة Windows 10 Mobile.

وذكرت مايكروسوفت أنه واعتبارا من 10 ديسمبر الجاري ستنهي دعمها لبعض التطبيقات على الأجهزة العاملة بأنظمة Windows 10 Mobile، وأن تطبيقات "أوفيس" بما في ذلك Word و Excel و PowerPoint و OneNote التي تعمل مع هذا النظام لن تحصل على أي تحديثات أمنية أو دعم تقني اعتبارا من 12 يناير 2021، وإصلاح الثغرات والإصلاحات الأمنية فيها كل ذلك سيتوقف في التاريخ المذكور.

وأصدرت مايكروسوفت العام الفائت بيانا أشارت فيه إلى أنها ستنهي دعم نظام Windows 10 Mobile بشكل عام اعتبارا من 10 ديسمبر 2019.

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وأشارت إلى أنها "ستظل ملتزمة بتوفير تجربة "أوفيس" الرائعة على الهواتف للمستخدمين المستهلكين، والتجاريين، والتعليميين، والحكوميين من خلال تطبيقات "أوفيس" على الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد و iOS ، حيث يمكن تحميل هذه التطبيقات من المتاجر الإلكترونية المخصصة لهذين النظامين".

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد كشفت مؤخرا عن نسخة جديدة كليا من تطبيق "أوفيس" المخصص لهواتف أندرويد و iOS، والذي أتى بالعديد من الميزات الجديدة كإمكانية مسح الصور وتحويلها إلى ملفات PDF، فضلا عن إمكانية استحداث ملفات PDF مباشرة في الهاتف

المصدر: مايكروسوفت