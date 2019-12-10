مستخدمو حواسب آبل يعانون من جديد

بدأ بعض مستخدمي حواسب MacBook Pro الجديدة يشتكون من ظهور مشكلات في عمل هذه الحواسب.

وتشير بعض الشكاوى التي وردت في موقع Apple Insider ومنتديات Mac Rumors إلى أن مستخدمي حواسب MacBook Pro المحمولة الجديدة المزودة بشاشات 16 بوصة، يعانون من مشكلتين بشكل أساسي.

أول مشكلة، تبعا للمستخدمين، تتعلق بسماع ضوضاء وأصوات متقطعة عند رفع الصوت على المكبرات الموجودة في أجهزتهم، الأمر الذي اشتكى منه بعض مستخدمي حواسب آبل سابقا، وهذه المشكلة تحديدا عانى منها سابقا قلة من مستخدمي حواسب MacBook Pro 2016 .

أما المشكلة الثانية فتتعلق بالشاشة، إذ يدعي البعض أن استجابة شاشة هذه الأجهزة بطيئة نوعا ما، وتتسبب بظهور ما يسمى بالـ "ظلال" عند التمرير خلال النص.

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وكانت آبل قد سحبت عددا من حواسب MacBook Pro المزودة بشاشات بمقاس 15 بوصة، والتي طرحت في الأسواق ما بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017، وذلك بعد أن ثبت أن هذه الأجهزة تعاني من خلل فني يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة بطارياتها أثناء العمل واستخدام الإنترنت، ما قد يؤدي إلى اشتعال تلك البطاريات.

كما اشتكى فيما مضى العديد من مالكي MacBook وMacBook Pro التي أطلقت ما بين 2015 و2018 من مشكلات تتعلق بعمل لوحات المفاتيح الموجودة في أجهزتهم.

المصدر: وكالات