"واتس آب" تضيف ميزة تساعد مستخدميها أثناء الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية

وسعت "فيسبوك" أدوات الاستجابة للأزمات الخاصة بها، لتشمل تطبيق "واتس آب"، ما يسمح لمن لديهم اتصال ضعيف بالإنترنت بتنبيه الأصدقاء والعائلة عند وقوع كارثة طبيعية أو هجوم إرهابي.

وفي السابق، كان بإمكان المستخدمين طلب المساعدة أو تقديمها فقط أثناء وقوع كارثة، عبر "فيسبوك" وتطبيق مسنجر الخاص بها.

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وكشفت "فيسبوك" عن ميزة الاستجابة للأزمات Crisis Response لأول مرة في عام 2017، بهدف مساعدة المستخدمين أثناء الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية، ويعمل عملاق الشبكات الاجتماعية الآن على توسيع نطاق هذه الخدمة، لتشمل "واتس آب"، الذي يستخدم على نطاق واسع في بلدان مثل الهند والبرازيل.

وقالت إيميلي دالتون سميث، رئيسة منتج التأثير الاجتماعي في "فيسبوك"، إن إضافة هذه الميزة إلى تطبيق "واتس آب"، سيكون مفيدا لأولئك الذين يعيشون في مناطق معينة، حيث تبقى السبيل الوحيد لإخطار الآخرين بكارثة طبيعية أو تهديد إرهابي.

وجمعت الميزة خرائط الكوارث الخاصة بـ"فيسبوك" والتي ستضيف معلومات حول أنماط التنقل والسكان، فضلا عن أن منصة التواصل الاجتماعي تعاونت مع أكثر من 100 مؤسسة مختلفة في هذا المشروع من أجل توفير معلومات مفصلة حول مكان إنزال الإمدادات بناء على البيانات المجمعة، وفقا لتقارير موقع TechCrunch.

وتتيح "واتس آب" الخدمة، ليس فقد على الهاتف المحمول بل على الصفحة الرئيسية للتطبيق على سطح المكتب.

المصدر: ديلي ميل